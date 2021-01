L’ASL di Napoli ha messo in isolamento il tecnico dell’Empoli, Alessio Dionisi, e tre calciatori dei toscani: ecco tutti i dettagli

L’ASL di Napoli ha messo in isolamento, in albergo, il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi e tre calciatori dei toscani a poche ore dalla gara contro il Napoli valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Dionigi e i suoi calciatori erano entrati in contatto il 4 gennaio con un positivo sul volo da Lampedusa a Bologna. Lo riporta l’ANSA da fonti sanitarie.