Fabian Ruiz ha rilasciato un’intervista in Spagna parlando del suo momento: tra l’attesa per il debutto in Serie A e l’approccio con Carlo Ancelotti

Fabian Ruiz scalpita per il debutto in Serie A. Per il centrocampista spagnolo, prelevato dal Napoli dal Betis per 30 milioni (valore della clasuola rescissoria) è tempo di dimostrare il suo valore sul campo, aspetto che ha rimarcato in un’intervista rilasciata a Marca: «Non vedo l’ora di iniziare a giocare, sono stato fermato da una lesione all’adduttore per tre settimane, ora sto bene. Affronto questa fase di cambiamento con il desiderio di fare bene. I 30 milioni spesi dal napoli per me? E’ una motivazione. Il club ha fatto un grande sforzo e adesso io devo restituirlo sul campo».

Fabian Ruiz ha poi continuato su Carlo Ancelotti: «Ha vinto molti titoli, è un grande allenatore e una brava persona. Imparerò molto da lui. Il Betis? Gli sarò sempre grato e vorrò sempre che vinca. Il calcio italiano? E’ vissuto con molta passione, gli stadi sono sempre pieni, aspettando di potere dire di più sul campo»