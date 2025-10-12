Napoli, buone notizie per Conte: due giocatori in evidenza con le rispettive nazionali

Napoli, occhi sui nazionali: McTominay e Hojlund in gol con le rispettive selezioni

In attesa del ritorno della Serie A, il Napoli osserva con attenzione i propri calciatori impegnati con le nazionali, ma anche i possibili obiettivi di mercato che si stanno mettendo in mostra durante la pausa. Tra i protagonisti delle ultime ore figurano Scott McTominay, autore di un gol con la Scozia, e Rasmus Hojlund, a segno per la Danimarca. Due reti importanti che attirano l’interesse di molti club europei, compreso il Napoli, sempre attento a valutare profili di livello internazionale.

Il centrocampista del Manchester United, McTominay, ha confermato il suo momento positivo, siglando una rete che ha deciso l’ultima sfida della Scozia. La sua capacità di inserirsi e di garantire equilibrio in mezzo al campo lo rendono un giocatore prezioso per qualsiasi squadra. Non è un caso che il Napoli lo stia seguendo con curiosità, soprattutto in vista della prossima sessione di mercato. Dopo le partenze e i cambiamenti nella rosa, il club partenopeo cerca infatti profili di sostanza e personalità, in grado di dare solidità alla mediana.

Anche Hojlund, attaccante danese ex Manchester United, è andato a segno nella partita della Danimarca, confermando il suo istinto da bomber. Il giovane centravanti rappresenta uno dei talenti più interessanti del calcio europeo. Sebbene il suo cartellino sia valutato altissimo, il Napoli continua a monitorare il suo rendimento: la dirigenza azzurra è consapevole che per competere ai massimi livelli, soprattutto in campo europeo, servirà rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

In casa Napoli, intanto, prosegue il lavoro di Antonio Conte, che sfrutta la pausa per riorganizzare la squadra in vista dei prossimi impegni di campionato. Gli azzurri torneranno in campo con l’obiettivo di confermare i progressi delle ultime settimane e di risalire la classifica. Il tecnico pugliese sta insistendo su intensità e compattezza, due aspetti fondamentali per dare continuità ai risultati.

Il rendimento dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, come McTominay e Hojlund, non passa inosservato. Il Napoli osserva, studia e pianifica, con la consapevolezza che il mercato e le prestazioni internazionali possono offrire nuove opportunità. L’attenzione della società partenopea resta alta: il progetto di rilancio del Napoli passa anche da scelte mirate e dalla capacità di individuare talenti capaci di fare la differenza.