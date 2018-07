Calciomercato Napoli: il giovane Grassi ad un passo dal Cagliari

Il Cagliari vicinissimo all’acquisto del giovane centrocampista del Napoli, Alberto Grassi. Ai partenopei 10 milioni di euro con il diritto di riacquisto.

Il Napoli intento a preparare il colpaccio in entrata, dopo l’arrivo sulla panchina di Carlo Ancelotti, sta prendendo in considerazione alcune cessioni per sfoltire la rosa. Tra queste ci sarebbe anche quella del giovane centrocampista Alberto Grassi. Sul giocatore, classe 1995, erano finite diverse società tra cui Parma e Torino, in cui sicuramente Grassi avrebbe trovato più spazi rispetto alla squadra partenopea. Secondo le ultime indiscrezioni, il Cagliari che aveva già manifestato il proprio interesse per il centrocampista, sarebbe ad un passo dall’acquisto. Il club sardo sarebbe intenzionato a versare nelle casse del Napoli 10 milioni di euro, con la clausola del diritto di riacquisto in favore degli Azzurri. Per la chiusura dell’affare manca solo l’ufficialità; per il Cagliari questo sarebbe il secondo colpo in pochi giorni, dopo l’arrivo del giovane Cerri dalla Juventus.