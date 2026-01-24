Napoli, Hojlund sicuro: «Se non segnassi più gol in questa stagione ma vincessimo un altro trofeo, sarei felice lo stesso»

Napoli, Hojlund non ha dubbi: «Se non segnassi più gol in questa stagione ma vincessimo un altro trofeo, sarei felice comunque»

Rasmus Hojlund si sta godendo la sua rinascita italiana. In prestito dal Manchester United, l’attaccante danese è diventato rapidamente un punto fermo del Napoli, collezionando già nove gol in tutte le competizioni. Le sue prestazioni sono state finora così convincenti che il club partenopeo sembra intenzionato a esercitare l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, l’assetto offensivo degli azzurri sta per arricchirsi di un pezzo da novanta: Romelu Lukaku.



L’ex attaccante di Inter e Chelsea è reduce da un lungo stop per un infortunio subito nel pre-campionato, ma il suo rientro è imminente, con una possibile convocazione già per il big match contro la Juventus. L’arrivo di un gigante come Lukaku potrebbe preoccupare Hojlund per il minutaggio, ma il danese, parlando a DAZN Italia, ha mostrato grande entusiasmo per il ritorno del compagno, rivelando un ruolo quasi da mentore del belga durante la convalescenza: “Mi ha aiutato molto finora, da quando è tornato dal recupero in Belgio è stato molto vicino al gruppo”.

Il dilemma tattico per Antonio Conte sarà: alternanza o coppia d’attacco? Hojlund non ha dubbi sulla compatibilità:

PAROLE –“Ci completiamo a vicenda in campo. Può essere una buona cosa sia come competizione per il posto, sia giocando insieme. Non sta a me decidere, ma se mi chiedono se possiamo giocare insieme, dico di sì. Non vedo perché non dovremmo riuscirci”.



Un altro fattore determinante nella crescita di Hojlund è proprio la guida di Conte. Il tecnico è noto per la sua capacità di esaltare gli attaccanti, e il danese è pronto ad assorbire ogni insegnamento:

“Voglio solo concentrarmi sull’imparare da lui e ascoltare tutto ciò che dice, perché è davvero un manager incredibile. Sono sicuro che può aiutarmi a diventare un giocatore migliore”.

Infine, Hojlund dimostra maturità parlando degli obiettivi stagionali, anteponendo il successo di squadra alle statistiche personali:

“Se non segnassi più gol in questa stagione ma vincessimo un altro trofeo, sarei felice lo stesso. Posso aiutare la squadra a vincere in modi diversi, come proteggere palla e pressare”.

