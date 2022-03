Napoli, il chirurgo di Osimhen: «Tempi di guarigione miracolosi»

Napoli, parla il chirurgo che ha operato Victor Osimhen: «I tempi di guarigione sono stati miracolosi. Lui non vuole togliere la maschera»

Il chirurgo di Victor Osimhen, Gianpaolo Tartaro, ha parlato del recupero della punta del Napoli al sito partenopeo Ilsognonelcuore.com.

LE PAROLE – «Per me è guarito in tempistiche che hanno del miracoloso. Ci ho parlato prima della pausa nazionali e mi ha detto che, nonostante tutto, vuole ancora tenere la mascherina. Non so se sia una questione psicologica o scaramantica».