Napoli, il sindaco su Ceferin: «Parole inaccettabili, ha pregiudizi»

Le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, sulle parole del presidente della Uefa. Tutti i dettagli

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato in Prefettura degli scontri avvenuti ieri in città.

PAROLE – «Le dichiarazioni del presidente dell’Uefa Ceferin sono inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se a Napoli fossero tutti delinquenti e chi arriva qua è invece santo. Non è vero, i delinquenti sono dappertutto e vanno affrontati con la consapevolezza che se non li estirpiamo dalla dinamica del gioco alla fine le persone non si potranno muovere per l’Europa per una partita».