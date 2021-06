Napoli in Champions, De Laurentiis in contatto con ECA e UEFA: la situazione

Aurelio De Laurentiis sarebbe in contatto diretto con ECA e UEFA per capire le possibilità di un ripescaggio in Champions League con la squalifica della Juventus

La Champions League, sul campo, è sfumata per il Napoli all’ultima giornata di campionato con il pareggio contro il Verona. Gli azzurri però non hanno ancora perso le speranze, dato che sarebbe ancora in gioco un ipotetico ripescaggio se la Juventus dovesse essere squalificata a causa della questione Superlega.

Come riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sarebbe in contatto diretto con ECA e UEFA per capire l’evolversi della situazione. Una prima decisione verrà presa il 15 giugno, ma prima della sentenza del Tas a metà agosto tutto è ancora in bilico. Dal patron del Napoli filtra pessimismo sul possibile ripescaggio. Il presidente, inoltre, avrebbe deciso di non avanzare alcuna pretesa sia con l’ECA e con la UEFA.