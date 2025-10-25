Napoli Inter, Marotta durissimo nel post partita a Dazn: «La mia presenza è semplicemente un contributo. Rigore nato dall’assistente, Rocchi ci parla di rigorini. Serve chiarezza! Su Conte e Lautaro…»

Napoli Inter, Marotta durissimo nel post partita a Dazn. Il presidente dell’Inter esplode sui canali dell’emittente per gli episodi del match

Al termine della sconfitta contro il Napoli per 3-1, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, affrontando l’episodio del rigore e l’andamento della partita.

SUL RIGORE – «La mia presenza è semplicemente un contributo che voglio dare al sistema e al movimento calcistico, faccio anche io confusione e non riesco a capire. Al di là del fatto che il Napoli abbia delegittimato la vittoria negli ultimi 20 minuti, per il resto l’episodio del rigore è stato determinante nel portare l’equilibrio da una parte all’altra. E’ nato da una valutazione da parte dell’assistente: una volta interviene il Var, una l’assistente… L’arbitro non aveva fischiato ed era ben appostato, meglio di lui non c’era nessuno per vederlo. Dopo 10 secondi interviene l’assistente. Questa dinamica avrebbe richiesto l’intervento del Var, che non poteva intervenire ma le immagini avrebbero dato chiarezza. Detto questo i nostri calciatori hanno dato il massimo, onore ai vincitori».

STATO D’ANIMO – «La vittoria del Napoli è scaturita principalmente da questo elemento, poi quando vinci 3 a 1 non c’è molto da discutere però se torniamo sulla dinamica che ha portato al rigore, è come se fosse una valutazione a sé stante, sto facendo una valutazione su quanto detto da Rocchi che dice “Basta rigorini”. Valutate voi. Lo stesso Marelli ha detto che non era rigore. Facciamo chiarezza una volta per tutte per capire cosa vuol dire “rigorino”. Io sono per la centralità dell’arbitro, se subentra un assistenze l’arbitro non può farsi condizionare così facilmente»

LO STATO D’ANIMO DELLA SQUADRA, EPISODIO CHE HA CAMBIATO LA TESTA DEI GIOCATORI IN CAMPO – «Devo dire di sì, all’intervallo ho assistito al loro ingresso negli spogliatoi. Quell’episodio ha creato amarezze e incazzature. Poi il Napoli avrebbe potuto vincere lo stesso, ma io mi riferisco alla cronologia della partita e alla decisione presa dall’arbitro».

