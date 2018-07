Milik avvisa: «CR7? Uno solo non basta, inutile guardare alla Juve»

Napoli: Milik manda un messaggio alla Juve e a Ronaldo…

Le ultime due stagioni, causa infortuni, non sono state il massimo per Arkadiusz Milik, che di fatto però con l’arrivo sulla panchina del Napoli di Carlo Ancelotti si appresta a tornare protagonista. Non è un segreto, infatti, che la volontà del nuovo tecnico azzurro sia proprio quella di puntare su di una prima punta di ruolo per il suo nuovo Napoli a trazione anteriore. Se la Juventus potrà contare insomma su di un Cristiano Ronaldo in più, in casa partenopea si dovrà fare di necessità virtù e non è detto sia per forza un male… «Noi non abbiamo paura di nessuno, ma rispettiamo tutti. La Juve è una squadra molto forte, così come Inter e Roma, e anche Lazio e Milan. Quest’anno vogliamo fare bene, perciò non dobbiamo avere timore di nessun avversario, siamo il Napoli», ha confessato il polacco in una intervista per Il Mattino.

Ronaldo-Juve è un accostamento che fa paura soltanto a nominarlo, eppure Milik non ha troppi timori a riguardo: «CR7 è uno dei migliori giocatori al mondo, è davvero difficile trovare qualcuno migliore di lui. La Juve si è rafforzata ulteriormente ed è fortissima, ma per vincere occorre più di un giocatore – le parole della punta azzurra – . Noi guardiamo avanti, abbiamo voglia di vincere. Vedere sempre cosa fanno loro non ci aiuta, li conosciamo già e tutti sappiamo quanto siano forti. Dobbiamo concentrarci, pensare soltanto a noi stessi e disputare la miglior stagione possibile». Come a dire: per vincere lo Scudetto l’ossessione bianconera non può certo essere un vantaggio, tutt’altro… Tanto meglio allora guardare esclusivamente in casa propria.