Napoli Juve: le quote dei bookmakers sorridono ai bianconeri in vista della sfida del campionato di Serie A del San Paolo

Da quel 31 agosto scorso è cambiato letteralmente tutto. Non c’è più Carlo Ancelotti seduto in panchina, il Napoli ha cambiato timone, perso punti in classifica e speranze di lottare per le posizioni di vertice. In poco più di quattro mesi il mondo si è ribaltato, ma nonostante una distanza siderale in classifica (la Juve viaggia a 51 punti, il Napoli a meno della metà, 24), la sfida che vede opposti bianconeri e partenopei non può mai essere scontata. Dicevamo: da quella gara di andata, terminata con uno scoppiettante e rocambolesco 4-3 per la Juve, è passata tantissima acqua sotto i ponti. Eppure gli spunti di interesse restano moltissimi.

Uno su tutti: il ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo, dopo anni vissuti a guidare i colori azzurri. Secondo le quote di Betclic, i bianconeri hanno buone speranze di uscire vincitori, in una partita che però appare meno scontata di quanto reciti la classifica. Una vittoria della Juventus è data a 2.05, mentre un pareggio tocca 3.70. Poco più in basso la vittoria azzurra (3.50), dopo il successo in campionato contro la Lazio che ha ridato speranze. Sempre secondo i bookmakers però il risultato più probabile è un pareggio: l’1-1 è dato a 6.60, seguito dalla vittoria per la Juve 1-2 (a 8.40). Il successo del Napoli parte da 11 (il 2-1 finale per Insigne e compagni).

Il gol di CR7 crolla – Capitolo marcatori. Continua a precipitare la quota gol di Cristiano Ronaldo, sempre a segno dal primo dicembre in Serie A (sono sette gare consecutive). Un suo gol vale 1.90. Subito a ruota Paulo Dybala, a 2.85 e Gonzalo Higuain, a 2.90. Occhio però al feeling del gol del Pipita davanti al suo vecchio pubblico: Gonzalo ha già segnato nella gara d’andata e con la Juve ha punito ripetutamente gli azzurri anche a Napoli. Per gli uomini di Gattuso, il favorito in ottica gol è Milik (2.80), seguito da Mertens (3.30, nonostante le sue condizioni siano da monitorare) e Insigne (3.60)