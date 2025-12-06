Juventus News
Napoli Juventus, Spalletti a Dazn: «I partenopei sono un avversario forte. Ritorno al Maradona? Ecco cosa penso»
Napoli Juventus, Spalletti alla vigilia del match del Maradona ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico bianconero
Alla vigilia del suo ritorno a Napoli, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico bianconero.
NAPOLI – «Troviamo un avversario forte perché sono i campioni d’Italia e anche in questo campionato stanno dimostrando quello che è il loro livello, la loro forza. So che troveremo uno stadio pienissimo e conosco la forza del Maradona, ma so anche che i nostri 2500 tifosi, presenti domani sera, ci sapranno dare il supporto e l’energia necessaria per giocarsela alla pari».
TORNARE A NAPOLI – «Sarà un’emozione tremenda, perché io lì ho passato due stagioni bellissime. Abbiamo condiviso tantissime cose con Napoli e con la gente di Napoli. Come in altre città ho conosciuto delle persone bellissime che porterò sempre con me e porterò sempre nel mio cuore. Poi però la professione di ognuno di noi ci dice di andare avanti e domani saremo avversari. Però queste storie qui hanno il potere dell’immortalità e quella con Napoli rimarrà sempre tale». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24.COM
Conferenza stampa Spalletti in vista di Napoli Juve: «Questa maglia è stata tessuta per questo. Partita che può dire molto sul nostro futuro. Scudetto a Napoli?…»
Osimhen-Juve, ritorno di fiamma? Spunta una nuova rivale che potrebbe ostacolare la squadra bianconera
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...