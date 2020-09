Napoli, Koulibaly può restare: la trattativa col City non decolla

Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly potrebbe restare in azzurro, la trattativa col Manchester City non decolla

Il futuro di Kalidou Koulibaly sembrava ormai scritto con l’addio al Napoli e la partenza direzione Manchester City. Ora, però, il destino del difensore potrebbe continuare ad essere a tinte azzurre partenopee.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con i Citizens non è ancora decollata e allora per i senegalese si starebbe prospettando una clamorosa permanenza al Napoli. Koulibaly ha ancora tre anni di contratto e a Gattuso non dispiacerebbe affatto la sua permanenza.