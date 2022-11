Napoli, Kvaratskhelia: «I tifosi mi amano. Critiche? Potrebbero influenzarmi»

Il talento del Napoli Kvaratskhelia si è raccontato nel corso di un documentario realizzato da Crocobet

Kvaratskhelia racconta il suo rapporto con Napoli dopo questi primi mesi:

AFFETTO –“I tifosi del Napoli mi incoraggiano molto. Le persone vogliono foto, autografi, mi dicono cose affettuose. E’ una grande responsabilità per me ricevere così tanto amore. Sento di doverlo restituire allo stadio. Faccio di tutto per renderli felici. Città? Ci cammino raramente, non ci vado quasi mai. Le persone sono innamorate del calcio in generale. La prima cosa che ho notato quando sono arrivato è che qui si vive di calcio, tutti, non importa l’età o il sesso, tutti sanno tutto.

LINGUA – “Ho pochissimo tempo per imparare l’italiano, dopo l’allenamento non ho la forza, ma sto andando da una brava insegnante. So dire ‘grazie e bene, tu?’

CRITICHE – “I commenti non li leggo, potrebbero influenzarmi, tendo a essere grato a chi mi supporta. Uso invece i commenti negativi come motivazione a fare meglio dimostrando in campo quel che posso“.

SPALLETTI – “Una grande persona, molto positiva, ho imparato un sacco da lui finora. Conosce molto bene il mondo del calcio, è un grande allenatore. Ho imparato anche tanto dai miei compagni perché sono molto forti”.