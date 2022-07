Napoli, l'addio di Ospina: «Ahimè è arrivato il momento dei saluti...»

L’ormai ex portiere del Napoli Ospina ha salutato la squadra azzurra alla scadenza del suo contratto

David Ospina non ha ancora una squadra, ma ha deciso comunque di non rinnovare il suo contratto con il Napoli. E attraverso un post Instagram, il portiere colombiano ha salutato gli azzurri.

IL POST – «Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il massimo di me stesso per ottenere ottimi risultati. Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, i società e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre sostenuto».