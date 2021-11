Napoli, le parole di Lozano non sono piaciute: oggi colloquio con Giuntoli

Le parole di Lozano, sulla voglia di andare in un grande club, non sono piaciute al Napoli che oggi avrà un confronto diretto col messicano

Le parole di Lozano, sulla volontà di andare in futuro in un grande club, anche se poi ritrattate sui social non sono piaciute al Napoli. Questo clima di autolesionismo, in un momento di grande festa per la squadra in lotta per lo scudetto, non fanno bene all’ambiente soprattutto in vista di un match delicato come quello di domenica contro l’Inter.

E così, come riportato da Il Mattino, nella giornata odierna il d.s. dei partenopei Cristiano Giuntoli dovrebbe prendere da parte Lozano per parlargli a quattrocchi. Nessun caso diplomatico però, il direttore sportivo del Napoli spiegherà solo al messicano di stare più attento con le parole.