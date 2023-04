Napoli, Lobotka: «Milan? Non importa, giocheremo per vincere»

Le parole di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, sulla sfida in Champions League contro il Milan

Stanislav Lobotka ha parlato all’Associated Press della sfida tra Milan e Napoli. Il centrocampista slovacco si è soffermato sull’atteggiamento che la squadra di Spalletti adotterà in campo per provare ad accedere alle semifinali di Champions League.

LE PAROLE – «Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo».