Napoli, sempre più incerto il futuro di Maggio: le ultime

‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha riportato un’indiscrezione secondo cui il terzino azzurro Christian Maggio non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno

Christian Maggio e il Napoli: un rapporto che molto probabilmente finirà tra poche settimane. Il terzino della banda di Sarri infatti è molto improbabile che rinnovi il contratto in scadenza il prossimo giugno con il club partenopeo, visto ormai il suo ruolo marginale nello scacchiere tecnico-tattico dell’allenatore toscano. A lanciare la notizia sono stati i colleghi della redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Ha perso la titolarità infatti a favore dell’albanese Elseid Hysaj (pupillo di Sarri durante la sua esperienza all’Empoli durata 4 anni, dal 2011 al 2015) e vuole far parte di un progetto dove possa sentirsi protagonista a 36 anni suonati.

Il calciatore originario di Montecchio Maggiore ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di Vicenza, Fiorentina, Treviso e Sampdoria, dove è esploso definitivamente sotto la guida di Walter Mazzarri e ai numerosi assist di un rinato Antonio Cassano (che gli ha fatto segnare ben 9 reti come esterno di centrocampo, nella stagione 2007\2008). Quale sarà il suo futuro? Da recentissime indiscrezioni pare che il club viola abbia fatto un sondaggio per riportarlo in Toscana, ma allo stato attuale può veramente succedere di tutto.