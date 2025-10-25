Napoli, Manna non ha dubbi: «Conte parla per il bene del Napoli, abbiamo fatto una scelta condivisa ed è normale dover trovare alchimia»

A pochi minuti dal fischio d’inizio, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha presentato la sfida contro l’Inter

Nel prepartita di Napoli-Inter, big match dell’8ª giornata di Serie A 2025/26, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn per esprimere il proprio punto di vista.

LE DICHIARAZIONI DI CONTE POST PSV E L’ESIGENZA DI UN CONFRONTO CON LA SQUADRA – «Il noi è centrale sempre, quando si vince e quando si perde. Le parole del Mister sono parole che diciamo da inizio stagione. Quando cambiamo nove giocatori, che dovevamo farlo, non è un alibi. Il mister parla per il bene del Napoli, abbiamo fatto una scelta condivisa ed è normale dover trovare alchimia perché quando si cambiano tanti elementi bisogna ricomporre l’assetto dentro e fuori dal campo, se poi ci mettiamo gli infortuni importanti… A Torino avevamo sette assenze.

Non lo dice nessuno, ma sono assenze importanti che ti impongono di fare delle scelte. Siamo tranquilli, non contenti perché abbiamo perso una partita male, facendo errori non da noi. Vogliamo ripartire, oggi abbiamo un avversario possibile anche se in una condizione psicofisica incredibile. È una squadra forte, lo era pure prima, ma hanno preso giocatori freschi e sarà una partita veramente tosta».

NERES PRIMA PUNTA? – «È un’opzione. Ha qualità, gamba… Conte ha preparato bene la partita, noi siamo tranquilli»

