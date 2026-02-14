Napoli, McTominay e Gilmour tornano contro la Roma? Quali sono le loro condizioni e cosa filtra verso il big match del Maradona

Napoli, McTominay e Gilmour recuperano per la Roma? Le loro condizioni e cosa succede verso il big match del Maradona

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. O almeno, ci provano con tutte le loro forze. Alla vigilia di un Napoli-Roma che ha tutto il sapore di uno spareggio anticipato per la zona Champions League, l’ambiente azzurro vive sospeso tra l’ansia e la speranza, interrogandosi sulle condizioni dei suoi “Braveheart” scozzesi. La sfida dell’Olimpico non è una partita come le altre: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i punti in palio valgono doppio e il quarto posto è un obiettivo che non ammette passi falsi.

La Gazzetta dello Sport di oggi scrive che tutti gli occhi sono puntati su Scott McTominay. Il centrocampista sta ingaggiando una lotta contro il tempo e contro la logica medica per smaltire il problema tendineo al gluteo che lo tormenta. La sua “voglia matta” di esserci si scontra con la cautela dello staff sanitario, consapevole che la scienza non è democratica. Eppure, Scott è uno che non si tira indietro: lo ha dimostrato a Genova, giocando e segnando anche da infortunato, ed è pronto a rischiare pur di non mancare all’appuntamento. La decisione definitiva arriverà solo all’ultimo, in bilico tra le sensazioni del ragazzo e la necessità di non aggravare la situazione.

Ma a Castel Volturno, dove quel “diavoletto” della sfortuna sembra aver preso la residenza da un anno e mezzo, si rivede finalmente anche un sorriso moderato. Billy Gilmour è tornato. Dopo un calvario durato 105 giorni e 23 partite saltate a causa della pubalgia (l’ultima apparizione risale al primo novembre contro il Como), il regista ha ripreso ad allenarsi. Per lui l’obiettivo realistico è la panchina: esserci, respirare l’aria della sfida, per poi puntare al rientro vero e proprio tra otto giorni contro l’Atalanta.

Antonio Conte spera. Se McTominay dovesse vincere la sua battaglia e Gilmour riassaporare il campo anche solo per la convocazione, il centrocampo del Napoli ritroverebbe quella solidità e quella “normalità” che sono mancate terribilmente. In una notte da dentro o fuori, avere i propri guerrieri a disposizione può fare tutta la differenza del mondo.