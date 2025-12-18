Hanno Detto
Napoli Milan, Conte nel post partita: «Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare il trofeo. Bologna o Inter? Ecco cosa penso»
Napoli Milan, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita
Lo stadio King Saud University di Riad è stato teatro della semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26 tra Napoli e Milan. La formazione guidata da Antonio Conte ha avuto la meglio su quella di Massimiliano Allegri. Le parole a Mediaset del tecnico degli azzurri:
PAROLE – «C’è poco da dire a questi ragazzi. È noioso ribadire sempre le stesse cose ma quando ti ritrovi a giocare ogni 3 giorni con pochi calciatori è inevitabile che si possano accusare delle battute a vuoto come successo domenica e come potrà succedere in futuro. Volevamo fare una partita seria contro una grande squadra piena di grandi giocatori. Noi dobbiamo essere supportati sempre da grande energia, facciamo un calcio dispendioso e non speculativo. Sono contento perché questi ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare questi trofeo».
LUKAKU E HOJLUND – «Come farli giocare insieme? Innanzitutto cerchiamo di recuperare Romelu, per noi è un giocatore importante con una carriera alle spalle e grande esperienza. Già averlo in panchina è importante. Mi auguro che ci saranno tante partite da giocare e sicuramente avranno entrambi spazio magari anche insieme».
FINALE – «Bologna o Inter? Noi volevamo essere in finale e giocarcela. È un trofeo e sappiamo che entrambe sono squadre forti».
