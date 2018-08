Napoli-Milan su DAZN: come vedere la partita in streaming e diretta tv

Napoli-Milan streaming e diretta tv: come vedere su DAZN il big match del sabato della 2ª giornata di Serie A 2018/2019

Napoli-Milan è uno degli anticipi della 2ª giornata di Serie A 2018/2019: la partita è in programma per sabato 25 agosto 2018 alle ore 20.30 presso lo Stadio San Paolo di Napoli. La formazione di Carlo Ancelotti – che si troverà per la prima volta di fronte da avversaria in una partita ufficiale la sua ex squadra, l’ultima italiana ad aver guidato prima dell’addio nove anni fa al nostro campionato – è chiamata ancora ad un impegno probante dopo il debutto vittorioso contro la Lazio (1 a 2 nella prima giornata di campionato). Sarà invece l’esordio assoluto per la formazione di Gennaro Gattuso, proprio uno dei trascinatori del grande Milan di Ancelotti, in questa stagione: i rossoneri non hanno disputato la prima giornata di Serie A contro il Genoa a causa della sospensione disposta dalla Lega per osservare il lutto dopo la tragedia del Ponte Morandi di Genova. Qui di seguito le info per potere seguire l’incontro in diretta tv e in streaming.

Napoli-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in esclusiva sulle frequenze streaming di DAZN per pc, tablet, smartphone, console da gioco (Xbox e Play Station) e smart tv tramite l’apposita app. Non è però tutto, perché la gara sarà disponibile gratuitamente anche per gli abbonati a Mediaset Premium grazie all’accordo stabilito dall’azienda del Biscione con quella di Perform, e – a pagamento tramite l’acquisto di un ticket aggiuntivo – anche per gli abbonati a Sky Sport (che presto potranno avere accesso alla piattaforma DAZN anche in tv tramite decoder Sky Q di ultima generazione). Napoli-Milan sarà inoltre disponibile anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale con ampio pre-partita sul nostro sito.

Napoli-Milan: probabili formazioni

QUI NAPOLI – Non troppe novità in casa azzurra rispetto alla partita di sabato scorso contro la Lazio, ma Ancelotti deve ancora risolvere il nodo portiere: potrebbe essere confermato Orestis Karnezis tra i pali (ed al momento pare effettivamente l’ipotesi più plausibile), ma non è escluso ci siano chance per il neo-arrivato David Ospina nelle ultime ore. A centrocampo ballottaggio tra Piotr Zielinski, che ha giocato la prima, e lo scalpitante Fabian Ruiz, mentre in avanti nessuna novità con Arkadiusz Milik ancora nella posizione di punta centrale affiancato da Lorenzo Insigne e José Maria Callejon. Di nuovo probabile panchina dunque per Dries Mertens.

QUI MILAN – Gattuso dovrebbe confermare il modulo già visto l’anno scorso e nel pre-campionato, il 4-3-3. In porta Gigio Donnarumma dovrebbe avere la meglio nel duello sull’ex azzurro Pepe Reina. In difesa sulla fascia invece Davide Calabria pare al momento in vantaggio rispetto all’ultimo acquisto Diego Laxalt: a completare il reparto Ricardo Rodriguez dall’altro lato e la tanto attesa coppia Alessio Romagnoli-Mattia Caldara al centro. A centrocampo molto probabile il lancio sin dal primo minuto del neo-giunto Tiemoué Bakayoko con Franck Kessié e Lucas Biglia, in attacco invece pochi dubbi: il grande ex della gara, Gonzalo Higuain, sarà affiancato da Giacomo Bonaventura e Suso complice anche la squalifica di Hakan Calhanoglu che non lascia molte alternative tanto in avanti quanto in mezzo al campo.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3) – Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura. Allenatore: Gattuso