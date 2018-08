Come acquistare i ticket DAZN per i clienti Sky: pacchetti e costi

Come acquistare il ticket DAZN su Sky: la lista di tutti i pacchetti disponibili ed i prezzi per i clienti dell’emittente satellitari messi a disposizioni dall’emittente streaming del gruppo Perform

Sarà possibile da oggi acquistare ufficiale i ticket DAZN disponibili soltanto per i clienti Sky. Tutti gli abbonati all’emittente satellitare potranno in sostanza – pagando un’aggiunta – accedere alla piattaforma della nuova emittente in streaming Perform e seguire così le partite di Serie A (e non solo) offerte da quest’ultima, ovvero tre a giornata ( in genere l’anticipo serale del sabato, una partita alla domenica alle ore 15 ed il posticipo serale domenicale) direttamente tramite app e dispositivi predisposti. Per poter vedere DAZN da televisione invece bisognerà non solo essere clienti Sky, ma essere in possesso anche di un decoder Sky Q, ovvero il dispositivo di ultima generazione che permette agli abbonati di poter avere accesso ai servizi satellitari tramite connessione inter ultra-veloce in fibra ottica.

Al momento DAZN ha messo ha disposizione tre tipi di ticket differenti per gli abbonati Sky, eccoli qui di seguito elencati:

TICKET DAZN DELLA DURATA DI 1 MESE – Permetterà ai clienti Sky di poter seguire anche gli eventi DAZN per un mese al costo di listino di 9,99 euro . Gli abbonati a Sky da più di un anno tuttavia potranno avere accesso al pacchetto mensile al costo in promozione di 7,99 euro , con uno sconto di due euro rispetto a tutti gli altri

TICKET DAZN DELLA DURATA DI 3 MESI – Permetterà ai clienti Sky di poter seguire anche gli eventi DAZN per tre mesi al costo di 21,99 euro, con un risparmio totale di quasi il 25% (circa 8 euro) rispetto ai singoli pacchetti mensili: la promo per il momento è valida soltanto fino al 31 ottobre 2018

TICKET DAZN DELLA DURATA DI 9 MESI – Permetterà ai clienti Sky di poter seguire anche gli eventi DAZN per nove mesi al costo di 59,99 euro, con un risparmio totale di quasi il 30% (circa 30 euro) rispetto ai singoli pacchetti mensili

Come acquistare i ticket DAZN per i clienti Sky: l’attivazione

Una volta acquistato il ticket, il cliente Sky riceverà un sms con un codice da inserire nella pagina di attivazione DAZN riservata agli abbonati satellitari (QUI). Inserito il codice si riceverà l’attivazione del pacchetto DAZN ed una lista di dispositivi compatibili sul quale poter seguire gli eventi. I clienti abbonati a Sky tramite carta di credito o addebito su conto corrente bancario potranno acquistare il ticket DAZN direttamente tramite Sky.