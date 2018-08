Come vedere DAZN: l’elenco di tutti i device compatibili

Come vedere DAZN su smart tv, smartphone, pc, tablet e non solo: l’elenco di tutti i device compatibili

La rivoluzione è iniziata: l’approdo in Italia di DAZN, emittente in streaming del gruppo Perform, porta con sé una serie di novità interessanti. La prima e più importante sarà la possibilità da parte dei tifosi di poter seguire tre partite di Serie A a giornata (un anticipo del sabato, una partita delle ore 15 alla domenica ed il posticipo serale) direttamente tramite piattaforme mobili. Non solo tv dunque, ma anche tanti altri device: ai più classici pc, smartphone e tablet, l’offerta DAZN aggiunge una serie di supporti innovativi. Circa l’80% di tutti i device attualmente sul mercato sarà in grado di poter raggiungere la piattaforma DAZN (e relativa applicazione) per poter trasmettere le gare del massimo campionato. Diamo un’occhiata nello specifico a quali:

on-line (da pc e supporti mobili) semplicemente tramite browser Safari , Chrome , Firefox , Edge o Internet Explorer

(da pc e supporti mobili) semplicemente tramite , , , o su smart tv Samsung Tizen ( modelli 2017/2018 ), LG WebOS TV e Android TV

( ), e su tutti i dispositivi connessi alla tv come Apple TV o Chromecast

o su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android

e su console da gioco Play Station 4 e Xbox

Come vedere DAZN su smart tv e non solo

Non è tutto: DAZN sarà infatti disponibile per modelli 2015/2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet oltre che, nel giro di poco dopo l’inizio della Serie A, sui decoder Sky Q – tramite i quali anche i possessori di abbonamento Sky potranno guardare le partite del pacchetto DAZN dalla propria televisione – e sulle Panasonic Smart TV. Per ogni account sarà possibile aggiungere sei device, due dei quali utilizzabili contemporaneamente. Infine su tutte le tv che non offrono supporto diretto a DAZN ma che sono connesse a device come Apple TV, Chromecast e Amazon Fire TV Stick, sarà possibile seguire comunque le partite: basterà verificare la compatibilità del proprio dispositivo a QUESTO indirizzo.

Ricordiamo che l’offerta DAZN include 114 partite di Serie A per la stagione 2018/2019 al costo di 9,99 euro mensili. Tramite l’emittente streaming sarà possibile seguire però anche altri eventi come Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Coppa d’Africa, FA Cup, EFL Cup, NHL, MLB, Heineken Champions Cup, Guinness Pro14, UFC, Matchroom Boxing, Showtime Boxing, Bellator MMA, PDC Darts e il World Rally Championship (WRC) per un totale di millecinquecento ore di programmazione. Ci si potrà abbonare semplicemente con carta di credito, o tramite altri sistemi di pagamento come iTunes, PayPal, Google Play Billing e presto anche con Amazon In App Payment.