Monza, Stroppa sfortunato: due giocatori out per infortunio

Il Monza sta perdendo a Napoli e la squadra di Stroppa non è nemmeno fortunata: due giocatori out per infortunio.

Sono usciti per problemi fisici Andrea Ranocchia, subentrato a sua volta ad inizio match dopo i problemi accusati nel riscaldamento da Pablo Marì. Il difensore è uscito in barella toccandosi la caviglia. Fuori anche D’Alessandro per un guaio muscolare.