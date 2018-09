Il Napoli fa chiarezza: «Nessuna lite fra Insigne e Verdi» – FOTO

Duro comunicato del Napoli per smentire un presunto diverbio tra Simone Verdi e Lorenzo Insigne nell’intervallo a Marassi

Duro comunicato del Napoli per smentire una presunta lite fra Insigne e Verdi avvenuta nell’intervallo della sfida persa ieri sera 3-0 in casa della Sampdoria che avrebbe portato Ancelotti a sostituire i due per motivi disciplinari. La società partenopea si è sfogata ed ha fatto chiarezza tramite i suoi profili social, ecco il testo integrale del messaggio:

«C’è qualcuno che ha scritto che la sostituzione di Insigne e Verdi è stata decisa perché i due ragazzi avrebbero litigato negli spogliatoi. Questo genere di ‘giornalismo’ è avvilente. Ovviamente non è vero nulla. I due ragazzi hanno visto il secondo tempo nella postazione Sky. Si può e si deve criticare, dare la propria opinione, fare opinione. Ma inventare cose false, in un mondo dove gli utenti non hanno spesso gli strumenti per capire cosa sia vero e cosa non lo sia, è molto grave. Ed è ancora più grave che altre testate riprendano qualunque cosa senza fare verifiche, come se ogni cosa scritta da chiunque, per il solo fatto di essere in rete, possa essere vera»