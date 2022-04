Napoli, nessuno sconto alle inglesi per Osimhen: De Laurentiis fissa il prezzo

Calciomercato Napoli: De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti alle inglesi per Osimhen. Questo il prezzo fissato

La prossima finestra di calciomercato del Napoli intorno a Victor Osimhen e alla sua ipotetica cessione. Il nigeriano piace tantissimo in Inghilterra, con il Manchester United che ha deciso di muoversi e di piazzarsi davanti a tutta la concorrenza. Arrivare al bomber azzurro non sarà però semplice, con il presidente Aurelio De Laurentiis che non si schioderà dalla sua richiesta economica.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il patron del Napoli ha fissato il prezzo per vendere Osimhen e non accetterà un euro di meno: 110 milioni la cifra da presentare alla scrivania del club partenopeo per poter poi acquistare l’attaccante. Dal canto suo, il nigeriano è affascinato dal Manchester United. Ma i Red Devils non avranno sconti da De Laurentiis.