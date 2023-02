Napoli, Osimhen: «Credo in me e questo mi fa migliorare. Lo Scudetto...»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri in casa dello Spezia

VITTORIA DI PAZIENZA – «Dobbiamo gaurdare avanti e combattere come fatto oggi, anche nel primo tempo contro una squadra solida e cattiva è stata un’ottima partita».

DOPPIETTA – «Sono contento perchè sto migliorando tanto, credo in me. Ringrazio i compagni e il tecnico per quello che sto facendo, cercherò di migliorare ancora».

SCUDETTO – «Abbiamo una bella possibilità per vincere, ma continuiamo partita dopo partita e poi ci penseremo a fine stagione. Vediamo cosa succede».

SIPARIETTO PRE PARTITA – «Per sbaglio ho calciato forte in tribuna, ho colpito una tifosa e sono andato a scusarmi».