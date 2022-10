Napoli, Osimhen a Cremona? L’idea di Spalletti

Luciano Spalletti ha un’idea per quanto riguarda Victor Osimhen e la sua convocazione a Cremona

Contro la Cremonese gli azzurri potrebbero fare ancora a meno dell’attaccante nigeriano. Rientrato soltanto ieri a lavorare parzialmente in gruppo, il tecnico azzurro potrebbe anche decidere di lasciarlo a Castel Volturno per allenarsi e prepararsi in vista dell’Ajax. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.