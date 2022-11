Napoli, Pagliuca promuove Meret: «Siamo messi molto bene a portieri»

L’ex portiere promuove la classe italiana di portieri: «Tra Meret, Vicario e Provedel siamo messi bene: e poi c’è Donnarumma»

Intervista da Il Mattino, l’ex portiere di Sampdoria e Inter, Gianluca Pagliuca, promuove Alex Meret, estremo portiere del Napoli che dopo le voci estive di mercato, si è confermato come titolare della squadra di Spalletti. Di seguito le sue parole.

MERET – «Portiere completo, molto forte tra i pali, bravo sia nelle uscite alte che basse ed è cresciuto tantissimo anche nel gioco con i piedi».

TITOLARE ANCHE IN NAZIONALE – «Nel ruolo c’è Donnarumma che è un fenomeno, ma sicuramente Meret riuscirà a ritagliarsi il suo spazio anche perchè ora le nazionali tra amichevoli e Nations League, oltre alle gare di qualificazione per i prossimi Europei, giocheranno molte più partite. Quest’esordio da titolare con l’Italia se l’è meritato e io credo che Mancini l’abbia voluto premiare per quest’ottima stagione che sta vivendo col il Napoli. In questo momento in Italia con i portieri siamo messi molto bene con Donnarumma, Meret, Vicario e Provedel».