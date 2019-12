Napoli-Parma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Parma streaming e probabili formazioni: Gattuso debutta in casa sulla panchina partenopea contro i ducali di D’Aversa

Gennaro Gattuso, subentrato ad Ancelotti in settimana, debutta alla guida del Napoli in casa contro il Parma di Roberto D’Aversa, nella sfida valida per la 16ª giornata di Serie A. I partenopei e i ducali si dividono al momento il 7° posto in classifica con 21 punti e distano 8 lunghezze dal 4° posto, dove si trovano Cagliari e Roma. Napoli-Parma: la partita si sarebbe dovuta giocare sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18.00 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli. A causa dei danni causati all’impianto dal forte temporale notturno, l’inizio del match è stato posticipato alle 18.30.

Nella tarda mattinata, anche per via della pressione del Parma affinché la partita si giocasse, è stato scongiurato il rischio rinvio per il violento nubifragio che nella notte ha danneggiato lo Stadio di Fuorigrotta.

Napoli-Parma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Parma, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 14 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.30 (posticipato di mezz’ora per i danni causati dal maltempo)

Dove vederla in tv: SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio San Paolo (Napoli)

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi



Le probabili formazioni

NAPOLI – Gattuso punterà sul 4-3-3, sistema congeniale al tecnico calabrese e già utilizzato ai tempi del Milan. Davanti nel tridente Milik sarà il centravanti con Callejón e Insigne esterni offensivi. Panchina iniziale per Lozano, Mertens e Fernando Llorente, che potrebbero rivelarsi soluzioni valide a partita in corso. A centrocampo Allan sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali Allan e Fabian Ruiz. Fra i pali agirà Meret, in difesa, squalificato Maksimovic, coppia centrale composta da Manolas e Koulibaly, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini.

PARMA – Anche gli emiliani giocheranno con il loro classico 4-3-3. Tutto invariato in difesa per D’Aversa, con Darmian e Gagliolo terzini e Iacoponi e Bruno Alves centrali davanti al portiere Sepe. A metà campo peserà l’assenza dello slovacco Kucka oltre che di Scozzarella. Spazio probabilmente a Brugman in regia, con Hernani e Barillà mezzali. Nel tridente offensivo sarà riproposto da centravanti il danese Cornelius, mentre Kulusevski e Gervinho saranno gli esterni d’attacco. Ancora indisponibili sia Inglese, sia Karamoh.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

