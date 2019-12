Rinvio Napoli Parma, c’è l’opzione “porte chiuse”. Le ultime

Rinvio Napoli Parma, situazione in attesa. Si profila o un rinvio della gara o una disputa a porte chiuse allo Stadio San Paolo

Momenti di attesa per capire se il rinvio di Napoli-Parma si consumerà effettivamente. Sono in corso i sopralluoghi sullo stadio partenopeo e, intanto, l’emittente Sky Sport dà alcuni aggiornamenti sulla vicenda.

Allo stato attuale, le opzioni sarebbero dunque due: il rinvio della gara o la disputa del match a porte chiuse. Inoltre il Parma minaccia di non scendere in campo nel caso in cui la partita venga spostata a domani.