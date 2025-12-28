Napoli, Conte analizza: «In campionato siamo lì e cerchiamo di restare vicino alle posizioni di alte. Ma Juve, Milan e Inter...»

Napoli, Conte parla nel post gara: «In campionato siamo lì e cerchiamo di restare vicino alle posizioni di alte. Ma Juve, Milan e Inter…»

Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, conquistata battendo in finale il Bologna di Italiano, il Napoli è tornato a concentrarsi sul campionato. Nel pomeriggio, la squadra di Antonio Conte ha superato la Cremonese di Davide Nicola con un convincente 2-0, firmato dalla doppietta di Højlund.

Grazie a questo successo, gli azzurri risalgono al secondo posto in classifica, in attesa del risultato serale tra l’Inter di Chivu e l’Atalanta di Palladino.

Nel post partita, Antonio Conte a DAZN ha analizzato la prestazione dei suoi, commentando la vittoria ottenuta contro la formazione grigiorossa.

PAROLE – «Festeggiamo un anno bellissimo dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario e inaspettato. Abbiamo coronato lo scudetto con la Supercoppa in cui abbiamo battuto Milan e Bologna. È stato un anno solare molto bello e ricco di emozioni. Napoli, poi, quando vinci ti fa festeggiare in modo diverso. In campionato siamo lì e cerchiamo di restare sempre vicino alle posizioni di alta classifica. Noi in questa stagione stiamo affrontando diverse problematiche e le stiamo affrontando sempre da uomini coraggiosi»

HOJLUND – «Hojlund è un calciatore che prima di tutto è giovanissimo ma può soprattutto migliorare tanto. Sta diventando un calciatore dominando in quel ruolo. È molto collegato con la squadra. Nel mio calcio poi tutti sanno che gli attaccanti hanno un ruolo molto importante e particolare. La strada per il successo? Annibale diceva che non la strada non c’è va costruita. Noi lo stiamo facendo nonostante le grandi difficoltà»

SULLE BIG – «Per me questo è un discorso appena iniziato. Oggi per me Juventus, Milan e Inter per struttura, monte ingaggi e seconde squadre sono di livello diverso. Ogni volta che vince qualcuno che non tra queste tre è un qualcosa di straordinario»

