Napoli, pericolo nerazzurro: Inter su Insigne e Meret

L’Inter guarda in casa Napoli per il mercato. Nel mirino in modo particolare ci sarebbero Alex Meret e Lorenzo Insigne

L’Inter si sta guardando attorno per il dopo Handanovic, con il capitano in scadenza di contratto il prossimo giugno con il club nerazzurro. Nel mirino, tra i vari sostituti, ci sarebbe anche Alex Meret del Napoli, ma l’azzurro parte dietro ad Onana e Cragno nelle preferenze.

Chi non ha rivali è invece capitan Lorenzo Insigne. Anche per lui sirene nerazzurre di mercato, con un occhio alla situazione contrattuale. Il rinnovo non è ancora arrivato e le possibilità di un addio a parametro zero sono in crescita. A riportarlo è Tuttosport.