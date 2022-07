Napoli Politano, chiarimento con l’agente: l’esterno potrebbe anche restare

Politano potrebbe restare a Napoli, c’è stato un colloquio tra l’agente e Spaletti per chiarire la posizione delle parti

Politano potrebbe restare a Napoli, c’è stato un colloquio tra l’agente e Spalletti per chiarire la posizione delle parti.

In questo anche le parole dell’agente come riportare da Il Corriere dello Sport spingono per questa ipotesi. «C’è collaborazione e serenità. C’è stato un chiarimento e se Politano resterà lo farà con la testa giusta. Al momento la possibilità è concreta. A breve avrò un incontro con De Laurentiis».