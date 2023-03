Napoli, Politano torna sulla sconfitta con la Lazio: «Sono venuti a fare un gioco che non era il loro»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento della squadra e della scorsa sconfitta contro la Lazio

LAZIO – «Già da lunedì prepariamo la gara con l’Atalanta che è difficile ma vogliamo assolutamente tornare a vincere. Abbiamo provato in tutti i modi a riprendere la partita. Non meritavamo la sconfitta. La Lazio è venuta a fare un gioco che non è suo. Sarri gioca tanto a pallone, sabato invece si è chiusa ed è stata brava a sfruttare l’occasione avuta. Fa parte del calcio, ma serve sempre il morale alle stelle, abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare così».

CHAMPIONS – «Per tutti i quarti sarebbe un altro risultato storico, ma abbiamo prima la partita di sabato e poi ci concentreremo sulla Champions. E’ vero, abbiamo vinto 2-0 all’andata, ma ci sono ancora 90 minuti da affrontare. Inno Champions? E’ una emozione da brividi, un mix importante per noi, ci dà carica. Una volta finito quell’inno vogliamo subito iniziare la partita per far esplodere di gioia i nostri tifosi».