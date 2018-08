Napoli: primo allenamento per il neoacquisto David Ospina

Il portiere David Ospina, ultimo arrivato in casa Napoli, oggi ha svolto la prima seduta di allenamento nel centro sportivo di Castel Volturno

Il nuovo portiere del Napoli, David Ospina, arrivato poco prima della deadline del calciomercato in entrata italiano, oggi ha svolto il primo allenamento con la squadra di Carlo Ancelotti. L’estremo difensore colombiano, difatti, è stato convocato per il match contro la Lazio di sabato scorso, durante il quale si è accomodato in panchina, senza aver mai svolto una sessione d’allenamento con la rosa.

Dopo il successo per 2-1 contro i biancocelesti allo stadio Olimpico di Roma, oggi il portiere ventinovenne è stato, dunque, per la prima volta con il gruppo nel centro sportivo del Napoli di Castel Volturno per preparare la prossima sfida di campionato che vedrà gli Azzurri impegnati in casa contro il Milan di Gennaro Gattuso. I tifosi partenopei adesso attendono di vedere finalmente in campo Ospina arrivato all’ombra del Vesuvio dopo settimane di trattative.