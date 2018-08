Ospina, arriva l’ok internazionale per il trasferimento del portiere al Napoli: prenderà parte con la squadra alla trasferta con la Lazio

Risolta l’impasse burocratica internazionale, arriva l’ok per il trasferimento di Ospina dall’Arsenal al Napoli. Il contratto del portiere è stato depositato in Lega: il colombiano classe 1988, che ha svolto ieri le consuete visite mediche, arriva in azzurro a titolo temporaneo. Il suo nome, in attesa del via libera per il trasferimento, non figurava tra i convocati del Napoli per la trasferta contro la Lazio. Superati gli ultimi scogli burocratici, il giocatore prenderà parte alla trasferta romana e sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per la gara d’esordio in campionato in programma domani all’Olimpico alle ore 20,30.