Napoli Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Roma: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Maradona in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Roma. Punti importanti in palio tra le due formazioni. La squadra di Calzona nutre ancora speranze di poter entrare in corsa per un posto in Europa. De Rossi e i suoi giallorossi, invece, vogliono proseguire verso l’obiettivo Champions League. La vittoria di Udine ha rialzato il morale ai capitolini. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Huijsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

Napoli-Roma: orario e dove vederla

Napoli-Roma gara delle ore 18:00 della domenica, che proseguirà la trentaquattresima giornata della Serie A, la quindicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.