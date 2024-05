Luca Marchegiani, opinionista a Sky Sport, ha parlato a Tuttosport del Torino e del prossimo allenatore granata

Luca Marchegiani, opinionista a Sky Sport, ha parlato a Tuttosport del Torino e del prossimo allenatore granata. Le sue dichiarazioni:

VOTO – «È stata un’annata da 6. Per come si è sviluppato il campionato, chi arriverà davanti al Torino ha dimostrato di avere qualcosa in più: il Bologna ha fatto una stagione straordinaria e merita di stare dove sta, le altre già partivano davanti al Toro se pensi che le residue speranze di qualificarsi se le gioca con Napoli e Fiorentina».

PANCHINA – «A me piacerebbe Italiano perché lo vedo adatto a quello che è lo spirito del Toro e al modo di manifestare il proprio senso di appartenenza. Detto questo, Vanoli è sicuramente una scelta che potrebbe essere giusta. Tra l’altro ha il vantaggio di aver fatto gavetta con grandissimi allenatori e questo sicuramente gli ha dato gli strumenti per gestire pressioni che un club come il Toro sicuramente dà».

VICENDA SUPERGA – «Non ho seguito la vicenda, ma penso che si tratti di cose… ovviamente sbagliate… dette senza manco pensarci troppo. Al netto dell’accaduto, penso che il rapporto tra giocatori e tifosi del Toro sia molto forte a prescindere, poi ci possono essere contestazioni – e le ho subite anche io – ma bisognerebbe avere l’attenzione nel non far diventare pubbliche frasi dette un po’ così in modo superficiale, per non dire peggio».