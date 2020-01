Napoli, senti Mario Rui: «Sarri? Il San Paolo lo accoglierà benissimo per tutto quello che ha saputo fare qui»

Napoli-Juve, meno due. E meno due anche al grande ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo. Una prima volta, da quando ha lasciato il club partenopeo, che difficilmente lascerà indifferenti il diretto interessato e la tifoseria azzurra.

«Io penso che il mister sarà accolto benissimo per tutto quello che ha fatto qui – ha spiegato a tal proposito Mario Rui -. Io ho un bel legame con Sarri, ho iniziato con lui nell’Empoli, è un allenatore che mi ha cambiato in tutti i sensi. Spero e penso che il popolo del Napoli lo accoglierà bene per tutto quello che ha fatto».