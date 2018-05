Napoli, si punta forte su Renato Sanches: i dettagli

Dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli De Laurentiis si punta Renato Sanches del Bayern Monaco

Ieri pomeriggio è arrivata l’ufficialità: il Napoli ha ringraziato e salutato definitivamente Maurizio Sarri e ha ingaggiato nientemeno che Carlo Ancelotti per la panchina. Il prossimo 9 giugno sarà presentato in conferenza stampa e inizierà il nuovo ciclo azzurro. Il mister originario di Reggiolo ha firmato un contratto fino al 2021 e andrà a guadagnare una cifra intorno ai 6,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno’, pare che il presidente Aurelio De Laurentiis abbia in mente un mercato faraonico.

Il primo nome sulla lista della dirigenza del Napoli è Renato Sanches, versatile centrocampista del Bayern Monaco che ha passato l’ultima stagione in prestito allo Swansea (retrocesso in Championship in virtù del terzultimo posto finale a 33 punti). Il 21enne portoghese, Campione d’Europa con la Nazionale lusitana a Francia 2016, piace tantissimo a Carlo Ancelotti che lo ha già allenato durante la sua permanenza nel club bavarese. Sono tanti i nomi accostati in questo momento al Napoli, basti pensare a Vidal e Kimmich. Aurelio De Laurentiis vuole sfruttare la collaborazione del potente procuratore Jorge Mendes per portare a casa il colpaccio.