Napoli, Skrtel: «Lobotka pazzo di Conte, ecco cosa mi ha detto; De Bruyne una grande aggiunta»

Le parole di Martin Skrtel, ex compagno di squadra di Hamsik in nazionale alla partita di addio al calcio della leggenda del Napoli

Presente all’evento che ha celebrato l’addio al calcio di Marek Hamsik, Martin Skrtel non ha voluto far mancare il suo tributo a un amico e a una leggenda del calcio slovacco. L’ex difensore, con un passato glorioso al Liverpool e una breve parentesi anche all’Atalanta, ha parlato ai giornalisti presenti dopo la partita d’addio, esprimendo profondo orgoglio per aver condiviso parte del suo percorso con Hamsik. Un legame costruito non solo nella nazionale slovacca, ma anche nel rispetto reciproco maturato in carriera, soprattutto quando si sono incrociati da avversari. Skrtel ha voluto evidenziare quanto fosse difficile affrontare Hamsik in campo, e quanto sia stato privilegiato ad averlo avuto dalla sua parte in tante occasioni.

L’ex centrale ha poi commentato con entusiasmo la vittoria dello scudetto del Napoli e ha raccontato di aver parlato con Stanislav Lobotka, entusiasta dell’arrivo di Antonio Conte in panchina. Infine, uno sguardo al futuro con parole di elogio per Kevin De Bruyne, recentemente approdato in azzurro. Per Skrtel, l’arrivo del fuoriclasse ex Manchester City è un segnale fortissimo: il Napoli vuole iniziare la prossima stagione da favorita e giocandosela su tutti i fronti.

SU HAMSIK – «È stato il miglior compagno di squadra, sono fiero di aver giocato con una leggenda come lui del calcio slovacco».

DA AVVERSARIO – «Sono stato fortunato a giocare con lui e giocare poche volte contro (ride). Nelle partite tra Liverpool e Napoli era difficilissimo affrontarlo, lui gioca con il destro ed il sinistro, quindi è sempre stato imprevedibile da avversario».

SU LOBOTKA E CONTE – «Ho visto della vittoria dello scudetto e conosco bene l’atmosfera del Maradona. Lobotka mi ha detto che Conte è il miglior allenatore di tutti».

SU DE BRUYNE – «Sarà un giocatore importante, è una grandissima aggiunta alla rosa del Napoli. Di sicuro non è giovanissimo, ma parliamo di un calciatore fortissimo che può fare sempre la differenza».