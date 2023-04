Napoli, Spalletti: «Ingiusto non avere Anguissa al ritorno. Gesti eclatanti...Ora possiamo calciare le banderine?»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Milan

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

«Faccio i complimenti alla squadra per aver cercato di fare la partita anche in inferiorità numerica. Ci dispiacerà non avere Anguissa perché secondo me è ingiusto non averlo, ma va bene. Se parliamo di gesti eclatanti, parliamo della bandierina calciata da Leao. Ora andiamo a dire ai bambini di scalciare le bandierine perché tanto non ti fanno nulla? Ogni tanto ci succede di essere sensibili a situazioni che ci creiamo da soli, tipo il clima della partita d’andata in casa. Una cosa incredibile, si sentivano solo tifosi del Milan e si litigava tra noi».