Napoli-Torino, Mertens sostituito: smorfia al momento del cambio – FOTO

Dopo aver sbloccato il risultato, Dries Mertens è stato sostituito da Maurizio Sarri al 63′ di Napoli-Torino: un cambio che l’attaccante belga non ha accolto con entusiasmo…

Si sta giocando in questi minuti Napoli-Torino, 36^ giornata di Serie A. Protagonista Dries Mertens, tornato al gol dopo ben 745′ di digiuno e protagonista di un’ottima prestazione. L’attaccante belga però è stato richiamato in panchina al 18′ del secondo tempo da Maurizio Sarri per fare spazio a Arek Milik, un cambio che non ha fatto particolarmente piacere al numero 14…

Dopo aver letto la lavagnetta luminosa del quarto uomo, Mertens ha reagito con una plateale smorfia e ha borbottato qualche parolina all’indirizzo del tecnico Maurizio Sarri. Sui social network i tifosi partenopei si sono scagliati contro l’allenatore toscano, che ha sostituito uno dei più positivi della partita. Ecco la foto che evidenzia il disappunto dell’ex PSV Eindhoven: