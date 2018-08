Il Napoli si prepara alla sfida casalinga con il Milan: un solo dubbio di formazione per il tecnico Carlo Ancelotti

Dopo la vittoria per 2-1 in rimonta all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi, il Napoli si prepara ad accogliere il Milan di Gennaro Gattuso, all’esordio in campionato dopo il rinvio del match con il Genoa per il dramma del Ponte Morandi. L’allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti, stando a quanto riferito dalla redazione di Sport Mediaset, dovrebbe schierare la stessa formazione che ha battuto i biancocelesti. L’unico dubbio per il tecnico partenopeo riguarderebbe la porta con Karnezis e il nuovo arrivato Ospina che si giocano un posto da titolare.