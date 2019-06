Napoli, Verdi in uscita: Atalanta e Toro si sfidano per l’esterno

Dopo appena una stagione, Simone Verdi e il Napoli potrebbero salutarsi: sull’esterno ex Bologna ci sono Atalanta e Toro

Dopo solo una stagione le strade di Simone Verdi e del Napoli potrebbero separarsi. In un’annata costellata da più bassi che alti, l’esterno ex Bologna vuole ripartire da una piazza che lo esalti e che gli garantisca più minutaggio. Quattro gol e tre assist in 24 presenze in stagione per Verdi, che non è riuscito minimamente a ripagare l’investimento da 25 milioni di euro realizzato dai partenopei.

Al momento sarebbero due, come sottolinea Il Mattino, le squadre interessate all’ex Bologna: Atalanta e Torino. Verdi piace a entrambi i club e ci sono già stati dei contatti tra le parti.