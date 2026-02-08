Napoli, Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa: «Vincere contava tantissimo e lo abbiamo fatto da Uomini!»

Napoli, Antonio Vergara ha commentato così la vittoria contro il Genoa, arrivata all’ultimo minuto grazie al rigore di Hojlund

Nel pazzo 3-2 con cui il Napoli ha espugnato il “Luigi Ferraris”, piegando un indomito Genoa all’ultimo respiro, c’è la firma indelebile di Antonio Vergara. Il giovane trequartista partenopeo è stato l’uomo del destino. È stata una sua incursione, una sua giocata d’astuzia e rapidità nei secondi finali del recupero, a provocare il contatto in area che ha portato l’arbitro (supportato dal VAR) a fischiare il rigore decisivo poi trasformato da Rasmus Hojlund.

Il post della maturità: “Vincere da Uomini”

Smaltita l’adrenalina del campo, Vergara ha affidato ai social network le sue emozioni, pubblicando un messaggio che sta già facendo il giro del web e che testimonia una crescita non solo tecnica, ma caratteriale. “Oggi vincere contava tantissimo, a volte però il modo conta un pochino meno… noi lo abbiamo fatto da Uomini“, ha scritto il talento classe 2003.

Parole pesanti, che sembrano quasi riecheggiare il credo calcistico del suo allenatore, Antonio Conte. Il tecnico salentino avrà sicuramente apprezzato questa presa di coscienza. Vergara sottolinea come, in una serata complicata, l’estetica sia passata in secondo piano rispetto alla sostanza e alla resilienza del gruppo.

Una vittoria di sofferenza

Il riferimento del giovane fantasista è chiaro: il Napoli ha dovuto soffrire le pene dell’inferno. Rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Juan Jesus e costretti a rinunciare a Scott McTominay per infortunio, gli azzurri hanno rischiato di capitolare. Invece, proprio nel momento di massima difficoltà, la squadra ha tirato fuori l’orgoglio. E Vergara, subentrato con la testa giusta, ha incarnato quello spirito: non ha cercato il colpo di tacco, ma l’affondo decisivo che vale tre punti d’oro per la classifica. Un segnale forte: il ragazzo si sta facendo uomo, e il Napoli ha trovato una nuova risorsa preziosa per il rush finale.