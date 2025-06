Nations League, il Portogallo batte la Spagna e si aggiudica il trofeo: decisivo l’errore di Morata ai calci di rigore

Nations League, il Portogallo batte la Spagna ai rigori e si aggiudica il trofeo: finale spettacolare tutta iberica, decisivo in negativo Morata

Il Portogallo conquista la Nations League 2024-25 al termine di una finale combattutissima contro la Spagna, risolta soltanto ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari e nei supplementari. A decidere l’esito dal dischetto è stato l’errore di Morata, unico a fallire tra i nove tiratori. I lusitani succedono proprio agli spagnoli nell’albo d’oro e festeggiano un nuovo trionfo europeo, con Cristiano Ronaldo che aggiunge un ulteriore trofeo alla sua straordinaria carriera. La finale ha messo in mostra il grande equilibrio tra le due nazionali, con sorpassi e controsorpassi e una qualità tecnica degna dell’atto conclusivo del torneo.

La Spagna era passata in vantaggio al 22’ grazie a un gol rocambolesco di Zubimendi, bravo a sfruttare una serie di rimpalli in area portoghese su cross di Yamal. Ma la risposta del Portogallo è stata immediata: al 26’, Nuno Mendes ha segnato il suo primo gol in Nazionale con un diagonale potente dopo una bella iniziativa di Pedro Neto. La Roja è tornata in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie a Oyarzabal, ben imbeccato da Pedri con un tocco illuminante. Nella ripresa, però, ci ha pensato Cristiano Ronaldo a rimettere tutto in parità, finalizzando da due passi dopo una deviazione fortuita su cross di Mendes. Nonostante le occasioni da entrambe le parti, il risultato non è cambiato nei supplementari. Ai rigori, perfetti tutti tranne Morata, la cui esitazione ha regalato il trofeo ai lusitani.