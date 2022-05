Nedved: «A Kean non chiediamo i gol di CR7. Serve uno zoccolo italiano»

Nedved a Sky: le dichiarazioni del vicepresidente prima di Genoa Juve: «A Kean posso chiedere 25 gol all’anno»

FUTURO KEAN – «Perchè non potrei chiedergli gli stessi gol di Ronaldo? Il potenziale del ragazzo è grande, è sempre un 2000 e se gioca vicino alla porta sa fare i gol, quindi gli chiedo tanto. Il prossimo anno ci aspettiamo che gli attaccanti segnino di più, siamo un po’ mancati sotto porta».

COME NON SI PENSA A MERCOLEDI’ – «Bella domanda. Bisogna fare i professionisti sempre e comunque, si porta una maglia pesante per cui devi sempre fare il tuo dovere. Nessuno nasconde che si pensa comunque a mercoledì».

RINNOVI DE SCIGLIO E BERNARDESCHI DOPO MERCOLEDI’ – «Potrebbe essere. Si è lavorato sulle scadenze e ancora si sta lavorando possono esserci novità presto».

PLAYOFF – «Penso che è arrivato il momento in tutta Europa, bisogna migliorare il prodotto e portare tutti ad amare di nuovo il calcio. Dobbiamo portare allo stadio i giovani migliorando il prodotto».

ZOCCOLO DURO ITALIANO – «Non credo sia un problema ma lo zoccolo duro deve essere italiano. Portare italiani in una squadra iraliana è giusto e doveroso. I pilastri devono essere italiani, alla Juve siamo a un buon punto perchè lavoriamo con ottimi risultati con le giovanili».